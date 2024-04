Usa Weekly News, Trump cade in Borsa ma raccoglie 50,5 mln

Dopo buon esordio, Truth, social media di Donal Trump, cade in borsa e perde fino al 25%. Un aprile in salita per il tycoon, che dovrà affrontare il processo per i soldi dati alla pornostar Stormy Daniels in cambio di silenzio. Ma continua la campagna elettorale: in un evento in Florida raccoglie 50,5 milioni $ in una sola sera, battendo l’appuntamento di Biden, Obama e Clinton la scorsa settimana. Biden continua a difendere la sua presidenza: “Con me 15 milioni di posti di lavoro”

A cura di Valentina Clemente