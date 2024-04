Philadelphia, sparatoria in mezzo a una folla: almeno 5 feriti

Lo riporta la Cnn citando fonti delle forze dell’ordine e riferendo che la polizia è intervenuta per rispondere. Secondo Fox diverse persone sono state colpite durante un evento per la fine del Ramadan

Sparatoria in mezzo a una grande folla a Philadelphia. Lo riporta la Cnn citando fonti delle forze dell’ordine e riferendo che la polizia è intervenuta per rispondere: i feriti sono almeno 5. Secondo Fox diverse persone sono state colpite durante un evento per la fine del Ramadan e la polizia ha effettuato numerosi arresti e recuperato almeno 4 armi da fuoco sulla scena.