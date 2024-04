Finlandia, spari in scuola Vantaa: 3 feriti. Arrestato sospetto

L'allarme è partito all'apertura dell'orario scolastico in un istituto della città non lontana da Helsinki. Secondo la polizia, il sospetto autore della sparatoria è stato arrestato e l’area è stata isolata

Una sparatoria è avvenuta in una scuola di Vantaa, città non lontana da Helsinki situata nel sud della Finlandia. Tre minorenni sono rimasti feriti, secondo quanto riporta la polizia, che ha arrestato il sospetto autore della sparatoria. L’area è stata isolata ma le autorità hanno esortato i cittadini a restare lontani dalla scuola e a non aprire le porte delle loro case a sconosciuti. L'allarme è partito all'apertura dell'orario scolastico, alle 9:08 ora locale, le 8:08 ora italiana.