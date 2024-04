Buckingham Palace, soldati francesi partecipano al cambio guardia

Passaggio di testimone a ruoli invertiti fra le guardie francesi e quelle britanniche di fronte a Buckingham Palace e all'Eliseo. I soldati d'Oltralpe hanno preso parte per la prima volta alla cerimonia del Cambio della Guardia a Londra per celebrare i 120 anni dell'Intesa Cordiale, un'alleanza risalente al 1904 che pose fine a secoli di rivalità militari tra Francia e Gran Bretagna per il reciproco riconoscimento di sfere d’influenza coloniale.