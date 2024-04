Nuova Zelanda, stretta sui requisiti per i visti lavorativi

L’introduzione delle nuove misure servirà ad attrarre in Nuova Zelanda lavoratori altamente qualificati in quei settori caratterizzati da una carenza di competenze, come per esempio le scuole secondarie superiori, che da anni sono a corto di insegnanti

La Nuova Zelanda ha dichiarato domenica che sta apportando modifiche immediate al suo programma di visti lavorativi dopo una migrazione quasi record lo scorso anno che ha definito "insostenibile". Le modifiche includono misure come l’introduzione del requisito della lingua inglese per lavori poco qualificati e la fissazione di una soglia minima di competenze ed esperienza lavorativa per la maggior parte dei visti lavorativi dei datori di lavoro. Anche il soggiorno continuativo massimo per la maggior parte dei ruoli poco qualificati sarà ridotto da cinque anni a tre anni.