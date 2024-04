Mozambico, oltre 90 persone morte nel naufragio di una imbarcazione

Più di 90 persone sono morte nel naufragio di un traghetto di fortuna sovraffollato al largo della costa settentrionale del Mozambico. Lo confermano le autorità locali. Secondo le prime ricostruzioni, a bordo del peschereccio riconvertito c'erano circa 130 persone. L'imbarcazione ha avuto problemi mentre cercava di raggiungere un'isola al largo della provincia di Nampula. "Poiché l'imbarcazione era sovraffollata e inadatta a trasportare passeggeri, ha finito per affondare... Sono 91 le persone che hanno perso la vita", ha dichiarato il segretario di Stato di Nampula, Jaime Neto. Erano in fuga per paura di una epidemia di colera in corso in Mozambico.