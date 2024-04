Turisti in ritardo lasciati a terra da nave crociera su isola africana

Dopo un viaggio di 15 ore attraverso sei paesi, il gruppo di otto persone ha cercato di ricongiungersi alla sua nave in Gambia. Ma il cargo non è riuscito ad attraccare a causa della bassa marea e ha trascorso un altro giorno in mare. Prossimo tentativo nei pressi della costa senegalese

Il racconto di una coppia

A raccontare la folle disavventura è stata una coppia della Carolina del Sud, Jill e Jay Campbell al Today Show. "Stavamo facendo un giro dell'isola, ma poi abbiamo avuto un problema durante il tour e non ci hanno riportato indietro in tempo". È il 27 marzo. La guida turistica contatta subito il capitano della nave per avvisarlo del ritardo. "Eravamo convinti che sarebbero tornati a prenderci, soprattutto perché tra di noi c'era una donna incinta, ma poi nessuno si è fatto vivo", ha detto la donna. La nave però non è più ancorata al porto. Successivamente la guardia costiera locale mette a disposizione una piccola barca per condurli a bordo. "Il capitano avrebbe potuto decidere facilmente di tornare indietro con uno dei tender, prenderci, caricarci in sicurezza e ripartire”, ha spiegato la coppia, ma il capitano della Norwegian si sarebbe rifiutato di farli salire.