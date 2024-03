Allerta in Olanda, diverse persone in ostaggio in un locale a Ede

Momenti di tensione a Ede, in Olanda, dove un uomo ha preso in ostaggio alcune persone all’interno di un locale. Non si conoscono al momento i motivi ma, in base alle prime informazioni, sembra escluso un movente terroristico. Sul posto decine di auto della polizia, che ha evacuato circa 150 case e chiesto alla popolazione di allontanarsi dalla zona. Secondo media locali, l'autore del sequestro avrebbe detto di essere in possesso di ordigni esplosivi.