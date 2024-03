Autobus diventa ostello itinerante, 4 amiche inaugurano La Karayana

Quattro ragazze durante la pandemia hanno acquistato e ristrutturato un autobus a due piani del 1976 con l'intenzione di convertirlo in un ostello itinerante. L'obiettivo principale del quartetto di amiche era quello di viaggiare e condividere le avventure con altre persone. Nonostante nessuna di loro avesse alcuna esperienza pregressa nel fai da te, né le competenze necessarie per ristrutturare, ora “il bus è completo, l'ostello funziona alla grande e siamo pronte per imbarcarci verso l'Islanda, questa estate” come racconta Saskia a Business Insider. Il progetto ha preso il nome di La Karavana e offre un'esperienza on the road in loro compagnia.