First Lady sudcoreana Kim Keon-hee “scomparsa” come Kate Middleton

Un simile destino sembra accomunare Kate Middleton a un'altra donna del mondo politico-istituzionale. E’ mistero attorno alla scomparsa dalle scene pubbliche della principessa di Galles e, come lei, anche della first lady sudcoreana Kim Keon-hee. Una strana coincidenza che però non è passata inosservata e che sta sollevando ancora più dubbi e interrogativi. La moglie del presidente Yoon Suk-yeol è stata fotografata proprio a Buckingham Palace, in una delle sue ultime apparizioni pubbliche, al fianco della futura regina britannica. Da quattro mesi non si hanno più sue notizie: il suo ultimo impegno presidenziale, una visita ufficiale in Olanda, risale a dicembre, proprio come Kate. Ma se della principessa di Galles alcuni comunicati ufficiali sulla sua salute sono stati diramati dal Palazzo, sulla 51enne moglie del presidente Yoon Suk-yeol il governo di Seoul tace da mesi.

Dal divorzio alle cure di bellezza: le ipotesi

Ipotesi e speculazioni si rincorrono in merito alla scomparsa della first lady sudcoreana: dal divorzio, alla salute, dalle cure di bellezza fino alle congetture più fantasiose. Secondo i media locali, potrebbe anche essere stato lo stesso marito a decidere di tenerla lontana dalla scena pubblica in vista delle prossime elezioni del 10 aprile. L’unica cosa sicura è che è la prima volta nella storia contemporanea della Corea del Sud che la moglie del presidente non si presenta neanche alla commemorazione per la Giornata del Movimento per l’Indipendenza, celebrata l’1 marzo. Keon-hee è molto amata nel Paese e ben vista a livello internazionale anche per il suo impegno benefico, sociale e in campo ambientale.