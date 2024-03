Londra, murale ecologista di Banksy imbrattato con vernice bianca

Il murale di un albero dipinto da Banksy su un edificio residenziale nel nord di Londra è stato deturpato con vernice bianca due giorni dopo la sua prima apparizione. L'opera d'arte di Finsbury Park presenta pennellate ruvide di vernice verde su un muro vicino a un albero, dando un aspetto astratto del fogliame, con uno stencil di una persona che tiene un tubo a pressione accanto ad esso. Le immagini condivise mercoledì sui social media hanno mostrato che il murale su Hornsey Road sembrava essere stato parzialmente coperto. Banksy ha rivendicato il murale come suo in un post su Instagram. Da quando è apparso il murale, è stata installata una recinzione attorno all'albero e al muro.

L'opera e il ciliegio

Il comune di Islington, nel cui quartiere è apparsa l’opera d’arte, ha dichiarato: “Si tratta di un articolo davvero potente, che evidenzia il ruolo vitale che gli alberi svolgono nelle nostre comunità e nell’affrontare l’emergenza climatica. La cultura è un modo potente per raccontare storie significative e speriamo vivamente che il pezzo, che è ancora fantastico, venga ora lasciato solo affinché le persone possano apprezzarlo”. L'autorità locale ha affermato che il ciliegio scelto da Banksy aveva 40-50 anni ed era in peggioramento della salute, con carie e danni fungini. Il consiglio aveva rimosso i rami più alti dell'albero – un processo noto come capitozzatura – per cercare di mantenerlo in vita, e prevedeva che ricrescesse lungo la sua chioma.