Usa, la nuova metro di Washington parlerà anche italiano

A Washington DC, capitale federale degli Stati Uniti, stanno per arrivare i nuovi veicoli della metropolitana costruiti da Hitachi Rail ma con un “tocco” italiano. L’ideazione, il design ed il progetto, infatti, sono stati pensati nel nostro Paese e verranno realizzati nella nuova fabbrica di Hagerstown, che aprirà nel prossimo giugno nel Maryland. Qui sarà costruito il primo ordine della Serie 8000 per 256 carrozze, con opzioni fino ad un numero massimo di 800 carrozze dopo il completamento del primo ordine. Incluse le opzioni, il valore del contratto, firmato nel 2021, è di circa 2 miliardi e 200 milioni di dollari.

Migliorata l’esperienza di viaggio

“Gli Stati Uniti rappresentano uno dei nostri mercati chiave. Le nostre metropolitane sono già in servizio con successo a Honolulu e Miami. Con l’investimento nello stabilimento di Hagerstown la nostra presenza si consolida e ribadisce la nostra ambizione di crescita negli Usa”. Lo ha detto Luca D’Aquila, COO Hitachi Rail Group e CEO Hitachi Rail STS SpA. “Le nuove carrozze metropolitane della Serie 8000 miglioreranno l’esperienza di viaggio dei passeggeri. La nostra mission è permettere ai nostri clienti di offrire servizi di trasporto sempre più integrati e sostenibili”, ha poi aggiunto. Come confermato da Michele Budetta, Executive Director, Deputy LoB Vehicles, Hitachi Rail Group, “la Serie 8000 è caratterizzata dall’impiego delle più avanzate soluzioni digitali, sia in fase di progettazione che in fase di esercizio commerciale. Tali soluzioni permettono il controllo diagnostico da remoto e l’ottimizzazione della manutenzione, massimizzando l’affidabilità della metropolitana”.

I nuovi veicoli

I nuovi veicoli sostituiranno le precedenti serie 2000 e 3000, in funzione dai primi anni ’80. In particolare, le carrozze risponderanno ai più sofisticati requisiti di cyber-security e saranno dotate delle tecnologie più moderne. Saranno presenti, ad esempio, schermi con un sistema aggiornato di informazioni ai passeggeri, connessione Wi-Fi, telecamere di sicurezza in alta definizione e un migliorato sistema di aerazione. Tutti i mezzi saranno dotati di sistemi di controllo remoto e manutenzione ottimizzata digitalmente. Dall'apertura nel 1976, la rete della metropolitana di Washington DC, che si estende fino al Maryland e in Virginia, è cresciuta fino a comprendere 6 linee, 98 stazioni e 206 km di binari.