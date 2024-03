G7 a Trento, oggi il vertice su Intelligenza artificiale: il programma

Il sottosegretario Alessio Butti e il ministro Adolfo Urso (Fratelli d'Italia) saranno i protagonisti italiani del G7. Ma saranno presenti a Trento anche François-Philippe Champagne (Ministro dell'innovazione, della scienza e dell'industria del Canada), Robert Habeck (Vice cancelliere e ministro dell'economia e dell'azione climatica della Germania), Taku Ishii (Viceministro dell'economia, del commercio e dell'industria del Giappone), Junji Hasegawa (Viceministro degli affari interni e delle comunicazioni del Giappone), Michelle Donelan (Segretario di Stato per la scienza, innovazione e tecnologia del Regno Unito), Marina Ferrari (Segretario di Stato per il digitale della Francia) e Zoe Baird (Senior Counselor per l'Ai e dello sviluppo dell'occupazione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America).

I rappresentanti dei Paesi del G7 (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti) si riuniranno oggi e domani nella sala Falconetto di palazzo Geremia, a Trento . Sono tre le aree di discussione proposte dall'Italia: applicazione dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti al tessuto industriale; sicurezza e resilienza delle catene di approvvigionamento e delle reti (in particolare con un focus sui semiconduttori, sulle politiche e sulle strategie da adottare per creare un coordinamento che riduca la dipendenza da Paesi terzi) e infine sviluppo digitale sostenibile e inclusivo a livello globale, con particolare attenzione all'Africa.

Il programma della giornata

Due incontri, di un'ora il primo e di 55 minuti il secondo, e poi accoglienza, strette di mano, fotografie istituzionali e conferenza stampa finale. Questo il riassunto della giornata di G7. L'inizio è previsto alle 9.45, quando a palazzo Geremia è previsto l'arrivo dei capi delegazione con l'accoglienza e stretta di mano da parte del Sottosegretario di Stato Alessio Butti. Alle 10 via alla prima sessione, sempre a palazzo Geremia, nella quale si parlerà di "Intelligenza artificiale per la pubblica amministrazione e infrastruttura pubblica digitale per il governo digitale".

La seconda sessione



Dopo la pausa di tre quarti d'ora, alle 11.45 si riprenderà con la seconda sessione ("Processo di Hiroshima sull'intelligenza artificiale e iniziative per l'implementazione del processo HAIP") che durerà fino alle 12.40. Poi, fino alle 13, spazio alle conclusioni, alla presenza del ministro Adolfo Urso e l'adozione della dichiarazione ufficiale. Alle 13 trasferimento in piazza Duomo per la cosiddetta "foto di famiglia". Infine le due conferenze stampa: dalle 14.45 alle 15 "Tecnologia e digitale" e dalle 15 alle 15.15 quella congiunta della presidenza italiana.