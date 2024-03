Sciopero aeroporti Germania, centinaia di voli a rischio cancellazione

Viaggio a rischio per decine di migliaia di passeggeri oggi a causa degli scioperi del personale di sicurezza aerea in cinque aeroporti tedeschi. Secondo un portavoce dei sindacati, è infatti iniziato lo sciopero di una giornata intera del personale della sicurezza aerea negli aeroporti di Amburgo, Stoccarda, Karlsruhe/Baden-Baden, Colonia e Berlino. Per venerdì il sindacato ha annunciato ulteriori scioperi da parte del personale addetto alla sicurezza aerea.