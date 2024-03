Danimarca, arriva la leva militare obbligatoria per le donne

La coscrizione femminile scatterà a partire dal 2026, facendo di quello danese il terzo Paese europeo ad adottare la misura assieme a Svezia e Norvegia. "Non riarmiamo perché vogliamo la guerra. Ci stiamo riarmando perché vogliamo evitarla", ha dichiarato la premier Mette Frederiksen

La Danimarca ha annunciato l'introduzione della coscrizione femminile a partire dal 2026 e l'estensione del servizio di leva da quattro a 11 mesi sia per gli uomini che per le donne, diventando così la terza nazione europea - insieme a Norvegia e Svezia - a richiedere alle donne di servire nelle forze armate. Copenaghen vuole, inoltrre, aumentare il bilancio della difesa di quasi 6 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni per raggiungere gli obiettivi della Nato.