Corsica, accordo del governo francese per l’autonomia

La Corsica avrà uno statuto autonomo. L’accordo è stato raggiunto in nottata tra il governo francese e i dirigenti corsi. L’intesa è su un progetto di "norma costituzionale che prevede il riconoscimento di uno statuto di autonomia dell'isola in seno alla Repubblica". Un ulteriore passo verso il progetto di una Corsica autonoma. “L’accordo sarà trasmesso all'Assemblea territoriale corsa per il voto”, ha spiegato il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin. “Il testo rispetta sia i limiti fissati dal presidente della Repubblica e da me stesso, sia il tempo imposto da Emmanuel Macron”, ha aggiunto il ministro.