Londra, porcellino d'India abbandonato con richiesta di adottarlo

La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) ha accolto il giovane roditore dopo che il personale di Canning Town lo ha trovato in una gabbia in un vicolo della città

Una cavia è stata trovata abbandonata fuori da una stazione della metropolitana di East London , con un biglietto che diceva: "Ho bisogno di un nuovo proprietario". Il personale della stazione di Canning Town ha scoperto l'animale, che è stato chiamato DiscoPig, da solo all'interno di una gabbia con il biglietto attaccato sopra. La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) ha descritto l’abbandono dell’animale come “una cosa incredibilmente crudele”. L'organizzazione benefica ha affermato che il roditore, che avrebbe tra i sei e i 12 mesi, era stato lasciato in una situazione vulnerabile e aveva bisogno di stare vicino ad altri porcellini d'India, e ha invitato chiunque avesse informazioni sull'accaduto a mettersi in contatto con loro.

La reazione dell'ispettore della RSPCA

"Un porcellino d'India può sviluppare un comportamento anomalo e può soffrire se viene lasciato senza la compagnia di altri porcellini d'India", ha detto l'ispettore della RSPCA Shahnaz Ahmad al quotidiano The Guardian.

Nel vicolo non c'erano telecamere

"Sembrava sano e ben curato", ha aggiunto Ahmad, che lo ha raccolto e portato in un centro RSPCA. “Incoraggiamo le persone a rivolgersi agli enti di beneficenza locali per il benessere degli animali per chiedere aiuto nella cura degli animali domestici, piuttosto che lasciarli in una situazione vulnerabile come questa” ha aggiunto. Il personale della stazione ha scoperto la gabbia in un vicolo, dove non c'erano telecamere a circuito chiuso, verso le 16:20 del 18 febbraio. L'animale sarà presto disponibile per essere trasferito dalla RSPCA, insieme a un compagno.