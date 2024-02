Allarme bomba su aereo, chiuso l'aeroporto di Belgrado

L'allarme ha riguardato un aereo di Air Montenegro ancora sulla pista in procinto di decollare. Tutti i passeggeri sono stati evacuati e sono in corso i controlli da parte di polizia, artificieri e forze antiterrorismo

L'aeroporto di Belgrado è stato chiuso in serata per un allarme bomba. Nel darne notizia, i media riferiscono che l'allarme ha riguardato un aereo di Air Montenegro ancora sulla pista in procinto di decollare. Tutti i passeggeri sono stati evacuati e sono in corso i controlli da parte di polizia, artificieri e forze antiterrorismo.