Morto Jacob Rothschild, erede della celebre famiglia di banchieri

Lord, imprenditore , erede di una dinastia di banchieri e sostenitore d'Israele . I suoi interessi d'affari hanno riguardato prevalentemente la finanza, ma hanno spaziato pure in altri settori come quello petrolifero. La sua sepoltura avverrà in privato secondo il rito ebraico ascolta articolo

È morto a 87 anni Lord Jacob Rothschild, finanziere, imprenditore e membro della celebre famiglia di banchieri, nonché membro indipendente della Camera dei Lord britannica, in forza dei titolo di IV barone Rothschild dal 1991 al 1998. Ricordato dai familiari come un filantropo, ricevette in vita le massime onorificenze britanniche dai reali di casa Windsor ed ebbe anche incarichi pubblici come vicepresidente del gruppo televisivo Sky o presidente del comitato dei garanti della National Gallery, museo simbolo di Londra.

Dalla finanza alle telecomunicazioni Figlio di Victor, III barone Rothschild e di una donna cristiana anglicana convertita per il matrimonio all'ebraismo osservante, Jacob studiò all'università di Oxford per poi formarsi come finanziere nella banca di famiglia, la NM Rothschild & Sons, a partire dal 1963 e quindi creare una propria società: la J Rothschild Assurance Group in coppia con sir Mark Weinberg nel 1980. Rothschild è stato presidente della RIT Capital Partners plc, uno dei maggiori fondi comuni di investimento quotato alla Borsa di Londra . Dal novembre 2003 fino al suo pensionamento nel 2008 fu vicepresidente della BskyB Television e fino al 2008 fu direttore della RHJ International.

Le onorificenze Fu membro del consiglio del Ducato di Cornovaglia per il Principe di Galles e membro dell'International Advisory Board di Blackstone Group. Nel 2020 venne nominato comandante dell'Ordine reale vittoriano per i servizi resi al Ducato di Cornovaglia.

La famiglia Nel 1961 Rothschild sposò Serena Mary Dunn (morta nel 2019), nipote del finanziere canadese Sir James Dunn, dalla quale ebbe quattro figli che oggi hanno scritto questo messaggio: "Nostro padre Jacob è stata una figura eminente per tante persone: come finanziere stimato, campione delle arti e della cultura, servitore devoto della cosa pubblica, sostenitore appassionato di attività di beneficenza in Israele e per la cultura ebraica, ambientalista entusiasta, amico, padre e nonno amatissimo".

