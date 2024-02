Usa, lobby armi e suo ex leader condannati per cattivo uso fondi

Lo ha stabilito una giuria dopo cinque giorni di deliberazioni, seguite a sei settimane di processo. Lo riportano i media americani. La National Rifle Association è ritenuta responsabile di aver usato impropriamente i suoi asset di beneficienza in base alle regole che governano le no profit. L'ex leader LaPierre è colpevole di aver violato gli obblighi nei confronti dell'associazione arricchendosi con fondi non suoi. Dovrà pagare 4,3 milioni alla potente lobby delle armi

La potente lobby delle armi americana e il suo ex leader Wayne LaPierre sono colpevoli di aver violato le leggi vigenti a New York con le loro spese pazze effettuate con i fondi di finanziatori. Lo ha stabilito la giuria dopo cinque giorni di deliberazioni, seguite a sei settimane di processo. Lo riportano i media americani. La National Rifle Association è ritenuta responsabile di aver usato impropriamente i suoi asset di beneficienza in base alle regole che governano le no profit. LaPierre è colpevole di aver violato gli obblighi nei confronti dell'associazione arricchendosi con fondi non suoi. L'ex leader della National Rifle Association dovrà quindi pagare 4,3 milioni alla lobby delle armi per uso improprio di fondi di beneficienza.