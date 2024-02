Valencia, in fiamme un edificio di 14 piani: "Persone intrappolate"

Un vasto incendio si è sviluppato al quinto piano di un edificio di nuova costruzione di 14 piani a Valencia, nel quartiere Campanar. Come documentano alcuni video postati sui social, le fiamme, alimentate anche delle forti raffiche di vento, si sono rapidamente estese in tutto lo stabile. Attualmente sono in azione numerose squadre di vigili del fuoco per mettere in salvo le persone intrappolate, due delle quali, come riporta El Mundo, si sono rifugiate su un balcone. Lo stesso sito riporta che una persona è saltata dal primo piano sopra un telo steso dai vigili del fuoco. Al momento non sono segnalate vittime dai servizi di emergenza, anche se nella zona è stato montato un ospedale da campo. Un centro commerciale al piano terra dell'edificio è stato evacuato.