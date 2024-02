Metro di New York, gamba umana ritrovata sui binari dalla polizia

Il ritrovamento è avvenuto sabato 17 febbraio, sulla linea del treno 4, nel quartiere Concourse del Bronx. Non è ancora chiaro a chi appartenga il resto umano. I medici legali si stanno occupando di indagare la vicenda

È mistero nel quartiere Concourse del Bronx a New York, dove è stata ritrovata una gamba umana su un binario della metropolitana, tra la 167ª e la 170ª strada. La scoperta, avvenuta sabato 17 febbraio sulla linea del treno 4, ha dato il via all’indagine della polizia della Grande Mela, che si è rivolta ai medici legali per capire cosa sia accaduto e a chi appartenga il resto umano.

L’episodio si aggiunge alle vicende violente che hanno avuto come teatro negli ultimi tempi la città di New York e specialmente il Bronx, come la sparatoria che ha coinvolto un cinquantasettenne lunedì 19 febbraio.