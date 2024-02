Sciopero Lufthansa in Germania il 20 febbraio: diversi voli a rischio

Il sindacato ha annunciato un nuovo sciopero di un giorno del personale di terra Lufthansa negli aeroporti di Francoforte, Monaco, Amburgo, Berlino, Düsseldorf, Colonia e Stoccarda per martedì, a causa della vertenza salariale con la compagnia aerea. Oltre al trasporto passeggeri Lufthansa, la vertenza riguarda anche le divisioni Lufthansa Technik e Lufthansa Cargo. Uno sciopero di 27 ore all'inizio di febbraio ha in gran parte paralizzato le operazioni negli aeroporti di Francoforte e Monaco. Secondo Lufthansa, sono stati cancellati circa 900 dei 1.000 voli programmati, con conseguenze per circa 100.000 passeggeri. Nelle trattative tra il sindacato e l'azienda della scorsa settimana, Lufthansa ha migliorato la sua offerta mettendo sul tavolo un aumento salariale del 10%. Tuttavia, il sindacato chiede un aumento del 12,5% e almeno 500 euro al mese per 12 mesi per i 25.000 dipendenti di terra. Mentre ai piloti viene offerto uno stipendio annuale fino a 270.000 euro a gruppo e aumenti a due cifre, il personale di terra, con salari orari iniziali a volte di 13 euro, non potrebbe nemmeno essere compensato per gli aumenti dei prezzi degli ultimi anni, ha lamentato. Nel frattempo, è in corso uno sciopero dei piloti della controllata di Lufthansa Discover Airlines, specializzata in voli verso destinazioni turistiche.