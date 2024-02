Carolina del Nord, razza che vive sola da anni in acquario è incinta

Vive in un acquario e non ha mai incontrato un maschio della sua specie per almeno otto anni. Potrebbe essersi riprodotta con la partenogenesi, modalità che permette agli embrioni di svilupparsi in uova non fecondate

Charlotte, una razza color ruggine conservata in un acquario della Carolina del Nord, in Usa, è incinta nonostante viva da anni in solitudine senza aver mai condividiso gli spazi con un esemplare maschio della sua specie. Brenda Ramer, direttrice dell'Aquarium and Shark Lab di Hendersonville nelle Blue Ridge Mountains, dove l'animale si trova, ha spiegato che Charlotte potrebbe aver adottato la partenogenesi, una riproduzione asessuata in cui gli embrioni si sviluppano da uova non fecondate. La razza, infatti, non incontra altri individui della sua specie da almeno otto anni. Ora potrebbe avere fino quattro piccoli la cui nascita è attesa nelle prossime due settimane.