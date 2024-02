Recensione negativa su Airbnb, proprietaria svela tradimento

Shawn Mackey aveva affittato per 567 dollari a notte una casa nel Tenessee, ma era stato multato e mandato via con un messaggio per i "troppi schiamazzi". Ora, un tribunale chiarirà la vicenda

Multe e regole rigide: queste le condizioni alle quali Shawn Mackey aveva affittato una casa nel Tennessee su Airbnb, appartenente a una proprietaria se non altro vendicativa. L’uomo non era soddisfatto della sua permanenza nella struttura, soprattutto dopo aver ricevuto un messaggio in cui gli veniva chiesto di andare via per i troppi schiamazzi avvertiti dai vicini: “Mi dispiace molto, ma avete violato la regola del divieto di feste, disturbato i miei vicini imprecando e urlando nel parcheggio e avete ospiti non autorizzati”. A quel punto, l'uomo si è rifiutato di pagare le multe e ha deciso di pubblicare una recensione negativa, lamentandosi del trattamento che gli era stato riservato e chiedendo un rimborso. Ma la proprietaria dell’appartamento non ci è stata: ha scritto a Mackey un altro messaggio (“La foto alle 3:16 è particolarmente degna di nota. Devo inoltrare le foto e i video a Teresa, o lo farai tu?”) e ha inviato a sua moglie una mail. In allegato, la foto del suo ospite insieme a un’altra donna, accompagnata dal testo: “Adoro la tua borsa, dove l’hai presa?” Ora toccherà a un tribunale decidere da che parte sta la verità.