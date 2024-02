Francia, il premier Attal presenta la cagnolina Volta: nome in omaggio al fisico italiano

Il premier francese Gabriel Attal ha presentato sui social la sua prima cagnolina, una chow-chow dal folto pelo nero. Si chiama Volta, in omaggio al grande fisico e chimico italiano che ha inventato la pila elettrica. “Nonostante avessi in mente di adottare un cane da molto tempo, fino ad ora non avevo ancora fatto il grande passo”, ha scritto in un post su Instagram Attal, il più giovane premier nella storia della Quinta Repubblica francese. “È l'anno delle ‘V’ e lei ha un'energia sconfinata”, ha aggiunto.