Elezioni Indonesia, tra un mese i risultati: ecco chi è in vantaggio

Il ministro della Difesa indonesiano, Prabowo Subianto, gode di un notevole vantaggio nei primi risultati parziali delle elezioni per il prossimo presidente della più grande economia del Sud-est asiatico. I risultati ufficiali definitivi saranno annunciati non prima della fine di marzo. Tuttavia, secondo i "conteggi rapidi" con circa il 60% dei voti scrutinati, due sondaggisti indipendenti indicano Subianto con oltre il 55% dei voti, una percentuale che sembrerebbe sufficiente per evitare il ballottaggio. Il sondaggio Poltracking lo mostra al 59,77% nel conteggio preliminare, mentre Cyrus Network-CSIS lo colloca al 58,62%. Per assicurarsi la presidenza, Subianto deve ottenere più del 50% dei voti totali e almeno un quinto dei voti in più rispetto alla metà delle 38 province del Paese. I suoi rivali, Anies Baswedan e Ganjar Pranowo, si trovano di fronte a questa sfida. I risultati ufficiali saranno confermati non prima della fine di marzo.

Subianto: "La speranza è vincere"

"La speranza è vincere", ha detto Subianto ai giornalisti prima del voto nella città di Bogor. Il 72enne - capo militare durante la dittatura di Suharto una generazione fa - si propone di succedere al popolare presidente uscente Joko Widodo, che secondo gli osservatori ha indirettamente sostenuto la sua campagna. Il voto in 800.000 seggi elettorali è iniziato nell'irrequieta regione di Papua e si è concluso alle 13:00 (le 7 in Italia) dall'altra parte del Paese, nella giungla di Sumatra. I "conteggi rapidi" sono stati utilizzati dai candidati nelle precedenti elezioni per rivendicare la vittoria.

Quinta elezione presidenziale dalla fine della dittatura

Subianto era il chiaro favorito dopo una campagna che mescolava retorica populista con promesse di continuare le politiche di Widodo, che ha presieduto una crescita economica costante ma ha raggiunto il limite costituzionale di due mandati. Quasi 205 milioni di persone avevano diritto di voto in quella che è solo la quinta elezione presidenziale dalla fine della dittatura di Suharto nel 1998. Un'impresa logistica che ha visto aerei, elicotteri, motoscafi e persino mucche utilizzati per trasportare le schede elettorali in tutto il vasto arcipelago di quasi 280 milioni di abitanti.