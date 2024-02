Abu Dhabi, grossi chicchi di grandine ricoprono le strade

Lifestyle

Fuga romantica a Dubai, viaggio nella metropoli degli Emirati Arabi

Eccentrica, esagerata, sfavillante. Eletta (per il terzo anno consecutivo) miglior destinazione al mondo ai Tripadvisor Travellers' Choice Awards, la città emiratina è diventata in 50 anni uno dei luoghi più tecnologici e architettonicamente scenografici del pianeta. Alla vigilia di San Valentino siamo andati alla scoperta dei suoi spazi più esclusivi e delle esperienze più suggestive per una vacanza romantica tra cene stellate, notti nel deserto e nuotate in piscine da record a cura di Costanza Ruggeri

Il nostro viaggio a Dubai alla scoperta dei suoi angoli più romantici comincia nel distretto di Dubailand dove visitiamo MIRACLE GARDEN, il giardino di fiori naturali più grande del mondo. Inaugurato proprio il giorno di San Valentino del 2013, si estende su una superficie di oltre 72.000 metri quadrati e ospita 50 milioni di fiori e 250 milioni di piante

Insignito del Moselle Award for New Garden Experiences of the Year, in occasione degli International Garden Tourism Awards del 2015, il Miracle Garden mette in mostra una grande varietà di fiori, sistemati a formare cuori, stelle, igloo. Al centro del giardino c'è una riproduzione a grandezza naturale di un Airbus A380 della Emirates interamente ricoperto di fiori e piante