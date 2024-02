Una barca con 25 migranti a bordo è in pericolo al largo della Libia. L'allarme è stato lanciato da Alarm Phone che ha affermato di aver avvisato le autorità sul gruppo alla deriva per diverse ore. "Abbiamo contattato le navi mercantili nelle vicinanze per intervenire e portare le persone a bordo", ha spiegato la ong.