Illinois, uccide famiglia di 8 persone e si toglie la vita

Un uomo sospettato di aver sparato e ucciso otto persone in tre luoghi della periferia di Chicago si è tolto la vita, sparandosi, dopo uno "scontro" con la polizia in Texas: lo hanno reso noto le autorità, come riporta il Guardian. La polizia della città di Joliet, nell'Illinois, ha affermato che il 23enne Romeo Nance è stato localizzato ieri sera dagli US Marshals, le autorità locali, vicino a Natalia, in Texas. "Si ritiene che Nance si sia tolto la vita con una pistola in seguito ad uno scontro con il Texas" hanno riferito le forze dell'ordine". Nance era sospettato dell'omicidio di otto persone a lui note i cui corpi sono stati ritrovati domenica e lunedì in tre luoghi separati