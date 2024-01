Diagnosticato un tumore alla pelle a Sarah Ferguson, duchessa di York

La notizia arriva a soli sei mesi dall’operazione subita per un cancro al seno. L’ex moglie del principe Andrea, come riferito dal suo portavoce, si sta sottoponendo a "ulteriori indagini per garantire che il tumore sia stato scoperto nelle fasi iniziali"

Sarah Ferguson, duchessa di York, ha un cancro alla pelle. Per l’ex moglie del principe Andrea la diagnosi arriva a soli sei mesi dall’operazione subita per rimuovere il tumore che l’aveva colpita al seno. Il “melanoma maligno”, come ha riferito il suo portavoce, è stato scoperto grazie agli esami a cui la donna, 64 anni, si è sottoposta prima dell'intervento di ricostruzione del seno in seguito alla mastectomia. "Il suo dermatologo ha chiesto che diversi nei venissero rimossi e analizzati - ha spiegato il portavoce - e uno di questi è stato identificato come canceroso". Fergie, come viene chiamata nel Regno Unito, si sta sottoponendo a "ulteriori indagini per garantire che il tumore sia stato scoperto nelle fasi iniziali", ha aggiunto. "Chiaramente, un'altra diagnosi così presto dopo il trattamento per il cancro al seno è stata angosciante, ma la duchessa rimane di buon umore".