Ambasciatore Usa a Sky TG24: "Rapporto con Italia fondamentale"

"Questo è un anno veramente importantissimo in tutto il mondo per le elezioni, sto pensando anche al mio paese, gli Stati Uniti. L'Italia e gli Stati Uniti, continueranno, questo è sicuro, ad essere forti alleati. E' un rapporto che risale a tanto tempo fa e che non può che continuare". Lo ha detto l'ambasciatore americano in Italia Jack Markell, intervistato dal direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis.