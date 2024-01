E’ davvero Bobi il cane più longevo di sempre? I dubbi degli esperti

Il Guinness World Records ha deciso di sospendere in via temporanea le richieste per eleggere il cane vivente più vecchio del mondo e il cane più longevo della storia fino a quando non saranno risolti i dubbi emersi circa la vera età del cane portoghese, morto nel 2023 all'età di 31 anni e che deteneva il "titolo". Alcuni veterinari, come riporta il "The Guardian" hanno espresso dubbi sull'animale, appartenente ad una razza, il Rafeiro do Alentejo, che di solito vive tra i 12 e i 14 anni

Era stato eletto, circa un anno fa, come il cane più longevo di sempre . Oggi però Bobi, è finito “sotto inchiesta” in quanto sarebbero emersi dubbi circa la sua vera età. Per questo motivo il Guinness World Records ha deciso di sospendere in via temporanea le richieste per eleggere il cane vivente più vecchio del mondo e il cane più longevo della storia fino a quando non saranno risolti i dubbi emersi circa il cane portoghese, morto nel 2023 all'età di 31 anni . Stando a quanto riferito da un portavoce dell'organizzazione, dunque, tutti i processi decisionali in merito restano sospesi mentre sono in corso le indagini. Solo dopo aver fatto chiarezza si potrà nominare l'animale che merita questo particolare riconoscimento.

I dubbi sull’età di Bobi

Bobi, in Portogallo ma non solo, era diventato una vera e propria “star” tanto da meritare, a febbraio dello scorso anno, l’ingresso nel Guinness dei primati come cane più longevo di sempre dopo la sua morte, avvenuta nell'ottobre del 2023 a 31 anni e 165 giorni. Almeno stando all’età formalizzata dall'anagrafe canina portoghese. Adesso però il riconoscimento è stato messo in dubbio. Ed il caso è passato al riesame, come segnala la stampa locale oltre a quella britannica. Alcuni veterinari, infatti, si sono definiti scettici circa l'età di questo cane di una razza, Rafeiro do Alentejo, che di solito vive tra i 12 e i 14 anni. Danny Chambers, esperto del Royal College of Veterinary Surgeons, ha spiegato al Guardian che "non c'è neanche uno dei suoi colleghi veterinari che crede che Bobi avesse davvero 31 anni" e che fosse nato nel maggio del 1992. Questo sebbene il sito del Guinness World Records abbia riportato che è proprio in quell'anno che Bobi è stato registrato al Servizio medico-veterinario del municipio di Leiria, "che ha confermato la sua data di nascita", anche "verificata dal Siac", un'anagrafe autorizzata dal governo portoghese e gestita dal Sindacato nazionale dei medici veterinari. Inoltre, si parla anche di dubbi sorti per vecchie foto del cane con "macchie" diverse sul pelo. Alcuni osservatori, infatti, hanno notato che le immagini di Bobi nel 1999 mostravano che aveva zampe di colore diverso rispetto al cane morto in Portogallo lo scorso anno.