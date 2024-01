New York, incidente in metro: almeno 8 feriti

Due treni si sono scontrati nei pressi della fermata sulla 96esima strada. Uno dei due convogli è deragliato causando diversi feriti lievi. Ancora da chiarire le cause alla base dell'accaduto

Incidente nella metropolitana di New York dove due treni si sono scontrati nei pressi della fermata sulla 96esima strada, nell'Upper West Side. Uno dei due convogli è deragliato causando diversi feriti lievi, almeno otto. A dare la notizia dell'accaduto sono i media locali secondo cui sarebbero in corso le indagini per accertare quanto successo.