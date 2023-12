Migranti, naufragio al largo della Libia. OIM: “Ci sono 61 dispersi”

L’imbarcazione, partita da Zwara con 86 persone a bordo, era stata avvistata da due velivoli Frontex. Il gommone alla deriva si sarebbe ribaltato. Nell’area era presente la nave Ocean Viking, che sarebbe stata costretta a tornare in Italia. I 25 superstiti sono stati riportati in Libia da un rimorchiatore

Un naufragio sarebbe avvenuto al largo della Libia, causando 61 dispersi. La notizia, riportata da diversi quotidiani italiani, cita un tweet di Flavio Di Giacomo, portavoce dell’OIM, secondo cui “in 86 erano partiti da Zwara”. Il quotidiano romano dice che “il primo alert era stato diramato dal centro di ricerca e soccorso di Roma giovedì su richiesta della guardia costiera libica. Due velivoli di Frontex avrebbero sorvolato la zona nelle stesse ore in cui incrociava la Ocean Viking di Sos Mediterranée che aveva già salvato 26 migranti a bordo di una piccola imbarcazione” ( LO SPECIALE MIGRANTI ).

Imbarcazione avvistata da Frontex

La nave umanitaria che avrebbe voluto partecipare alla ricerca del gommone ha ricevuto invece l’ordine di tornare verso l’Italia, al porto di Livorno (mentre poi è stata costretta a riparare vicino alle coste della Sicilia per il maltempo). Nel frattempo il gommone alla deriva si è rovesciato. I 25 superstiti sono stati soccorsi da un rimorchiatore e riportati in Libia. Al porto di Tripoli hanno dichiarato di essere partiti in 86, i dispersi sarebbero quindi 61.

Oim Libia conferma naufragio: "Tra vittime donne e bambini"

"Almeno 61 migranti risultano dispersi e presumibilmente morti dopo che la loro imbarcazione di fortuna è affondata al largo delle coste libiche", ha confermato all'AFP l'ufficio dell'Oim in Libia. "Si presume siano morti a causa delle forti onde" che hanno sommerso la loro imbarcazione "partita con 86 migranti a bordo", secondo la stessa fonte. La maggior parte sono cittadini della Nigeria, del Gambia e di altri Paesi africani, e tra le vittime "ci sono bambini e donne". I 25 superstiti assistiti dall'Oim e "in buona salute", sono state salvate e trasferite in un centro di detenzione a Tariq Al Sekka, vicino a Tripoli.