Giappone, migliaia di pesci morti ritrovati sulle spiagge del Nord

Migliaia di tonnellate di sardine e sgombri morti sono state ritrovate su una spiaggia nel nord del Giappone. I pesci si sono arenati a Hakodate, sull'isola principale più settentrionale del Giappone, Hokkaido, giovedì mattina, creando una coperta di schegge lungo un tratto di spiaggia di circa un chilometro. I residenti hanno affermato di non aver mai visto nulla di simile. Takashi Fujioka, ricercatore dell'Hakodate Fisheries Research Institute, ha affermato di aver già sentito parlare di fenomeni simili, ma che è la prima volta che se ne occupa personalmente.



Non si possono mangiare

Sardine e sgombri forse stavano sfuggendo a pesci più grandi e, probabilmente, esausti a causa della mancanza di ossigeno perché si muovevano in un banco densamente affollato, potrebbero essere stati trascinati dalle onde. Oppure potrebbero essere entrati improvvisamente in acque fredde durante la migrazione. "Non sappiamo con certezza in quali circostanze questi pesci siano morti, quindi non consiglio di mangiarli” ha detto Fujioka allarmato da alcuni residenti che raccoglievano le sardine e gli sgombri per venderli o mangiarli. I pesci in decomposizione potrebbero abbassare i livelli di ossigeno nell’acqua e influenzare l’ ambiente marino.