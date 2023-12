Perù, scarcerato l'ex presidente Alberto Fujimori

L'ex presidente del Perù, Alberto Fujimori, è stato scarcerato per ordine della Corte Costituzionale, che ha approvato una risoluzione in favore del rilascio, in contrasto con la Corte interamericana dei diritti dell'uomo (IDH), che aveva esortato il governo a non procedere. Fujimori, condannato a 25 anni per reati di lesa umanità, ha lasciato il carcere "Barbadillo", nella parte orientale di Lima.