Il Papa ha l'influenza, annullate le udienze di oggi

Il Pontefice ha risposto alle domande che gli sono state poste dai bambini arrivati da tutto il mondo nell'Aula Paolo VI in Vaticano. Tanti i temi. In primo piano la guerra ('Uccidere anche i bambini è una crudeltà') e il clima ('Dobbiamo custodire il creato'). Ma Francesco ha anche parlato della 'dignità del lavoro' e di cose più personali: per esempio del fatto che non sa che cosa sogna la notte perché dorme, che a volte si arrabbia ('Ma non mordo', assicura) e che tra i suoi amici c'è anche 'qualche cardinale'