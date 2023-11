Dublino, 5 persone accoltellate in centro: feriti anche tre bambini

Diverse persone sono rimaste ferite e portate in ospedale dopo un accoltellamento avvenuto nel centro della città irlandese, in Parnell Square. Secondo la polizia si tratta di un "incidente grave”. L’aggressore sarebbe un uomo

Almeno cinque persone, tra cui tre bambini piccoli, sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale dopo un accoltellamento avvenuto nel centro di Dublino. I media locali hanno riferito che le persone sono state accoltellate in Parnell Square, nelle vicinanze di una scuola. Gli aggiornamenti sono stati dati dalla polizia della capitale irlandese secondo cui si tratta di un "incidente grave". In base a una prima ricostruzione dei media locali, l’aggressore sarebbe un uomo.

Cosa sappiamo

L’incidente è avvenuto poco dopo le 13:30. I due adulti feriti sono un uomo e una donna. In condizioni più gravi sarebbero una bimba e la donna ferita. Gli altri due bambini e l'uomo sono in cura per ferite meno gravi. La polizia ha detto che sta seguendo una "linea di indagine definita" e che al momento non sta cercando nessun'altra persona.