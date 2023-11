Sparatoria in ospedale del New Hampshire, un morto e diversi feriti

Il bilancio della sparatoria nell'ospedale psichiatrico del New Hampshire è di un morto. Lo riferisce la polizia precisando che un agente ha sparato e ucciso anche l'uomo che ha aperto il fuoco. L'aggressore è entrato nell'ospedale del New Hampshire a Concord e ha sparato a una persona nell'atrio, ha riferito il capo della polizia di Stato. Poco dopo un agente ha sparato e ucciso il sospetto. Vittima e assassino non sono ancora stati identificati. "Non c'è alcuna minaccia per il pubblico e non c'è stata alcuna minaccia per i pazienti o per il personale dell'ospedale", è stato detto. Il New Hampshire Hospital, situato nella capitale dello Stato, Concord, è una struttura ospedaliera da 185 posti letto che tratta pazienti con malattie mentali acute.