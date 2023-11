Amburgo, scuola evacuata: 2 studenti armati minacciano insegnante

Secondo le prime ricostruzioni della Bild, all’interno nella scuola Blankenese, in Frahmstrasse, ad Amburgo, due individui si sarebbero barricati in un’aula minacciando un’insegnante con una pistola prima di darsi alla fuga

Questa mattina due persone presso la scuola Blankenese in Frahmstrasse, Amburgo (Germania), avrebbero minacciato con una pistola un’insegnante, barricandosi all’interno di un’aula dell’istituto. Secondo quanto ricostruito dalla Bild la polizia ha immediatamente fatto scattare l'allarme, sono arrivate le forze speciali, gli agenti hanno circondato l'edificio ma i due giovani sarebbero riusciti a darsi alla fuga.

La ricostruzione

La chiamata di emergenza è stata ricevuta intorno alle 11.20, quando i due si sarebbero barricati all’interno di un’aula minacciando con una pistola l’insegnante. La polizia ha mobilitato tutte le forze, comprese le forze speciali, insieme ai vigili del fuoco presenti con un grosso contingente. I due ragazzi, uno dei quali in possesso dell’arma, sarebbero tuttavia riusciti a fuggire, dopo che l’edificio è stato circondato dalle forze speciali non appena è arrivata la prima telefonata di emergenza. La zona è comunque sorvolata dagli elicotteri per rintracciare i due fuggitivi.