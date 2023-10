Pedofilia, 400 mila vittime di abusi nella Chiesa cattolica in Spagna

I dati

Il rapporto è lungo 777 pagine e oltre 100 contengono le testimonianze di 487 vittime. E’ stato commissionato dal parlamento spagnolo al Difensore civico, una struttura indipendente che si occupa della tutela dei diritti fondamentali della persona. Grazie alle interviste di oltre 8000 persone è emerso un quadro inquietante sulle dimensioni di questo fenomeno: circa l'11,7% degli spagnoli afferma di aver subito questo tipo di violenze prima di compiere 18 anni, l'1,13 % le ha subite in ambito religioso, scuole e istituti cattolici, e lo 0,6% afferma di aver subito aggressioni sessuali direttamente da parte di un prete cattolico. Il responsabile di questa struttura, Ángel Gabilondo, presentando il rapporto, ha posto l'accento sul fatto che queste testimonianze "meritano di essere ascoltate". Quindi ha proposto un fondo di risarcimento statale per le vittime, denunciando, in particolare, "il silenzio di chi avrebbe potuto fare di più per prevenire" il tragico fenomeno della pedofilia nella Chiesa. "Abbiamo scritto a tutti i vescovi: alcuni di loro - ha riferito - ci hanno risposto, ci hanno aperto i loro archivi. Altri invece ci hanno rimproverato. Direi una bugia se dicessi che nessuno ha collaborato con noi, o se dicessi che c'è stata una collaborazione straordinaria. Detto questo - ha aggiunto - credo che la Chiesa abbia preso coscienza che lo scandalo maggiore sarebbe quello di non collaborare esplicitamente con una società che vuole sapere la verità".