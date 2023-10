In un recente sondaggio condotto negli Stati Uniti dallo stesso ente turistico è emerso che la metà degli interpellati non era sicuro se ci fosse davvero una differenza fra i due Stati

L’ente turistico Visit Sweden sostiene che Svezia e Svizzera vengano troppo spesso confuse nel mondo. Per correre ai ripari l’ente ha lanciato una campagna pubblicitaria scherzosa per fare chiarezza e in cui propone alla Svizzera di aiutarla a mettere in chiaro una volta per tutte la differenza fra le due nazioni. Ma Svizzera Turismo reagisce senza scomporsi e definisce la Confederazione inconfondibile.

Un video ironico

“Benvenuti in Svezia (non in Svizzera)” è il titolo del video che sottolinea come entrambi siano paesi bellissimi e abbiano le stesse iniziali. Ma che le somiglianze finiscano lì. Gli svedesi sono preoccupati per un recente sondaggio condotto negli Stati Uniti dallo stesso ente turistico da cui è emerso che la metà degli interpellati non era sicuro se ci fosse davvero una differenza fra i due Stati. D’altra parte, lo stesso presidente Joe Biden, lo scorso anno, aveva annunciato per errore l’intenzione svizzera (invece che svedese) di aderire alla NATO.