Reporter ha venduto urina fattorini Amazon sulla piattaforma di Bezos

Oobah Butler è riuscito a inserire sulla piattaforma un drink a base della pipì dei corrieri, che sono costretti a farla all'interno di bottiglie per non essere penalizzati dall'azienda

Oobah Butler ha pensato a tutto: un design accattivante, un font audace e un nome incisivo, Release. Il giornalista britannico è così riuscito a inserire sulla piattaforma di Amazon un drink a base della pipì degli autisti, che sono costretti a farla all'interno di bottiglie per non essere penalizzati dall'azienda. Una provocazione di Butler, ma anche un atto di denuncia. Release ha raggiunto il primo posto nella classifica dei bestseller per la categoria "Bitter Lemon". In realtà la “bevanda” è stata creata da Butler per il suo nuovo documentario, The Great Amazon Heist, andato in onda giovedì 19 ottobre su Channel 4, un canale televisivo pubblico del Regno Unito.

Le interviste al personale

Butler è un giornalista e presentatore famoso soprattutto per aver trasformato il capanno del suo giardino a Londra nel ristorante più popolare su Tripadvisor. Nel documentario il giornalista parla con i dipendenti che si lamentano per i dolori ai piedi e alla schiena, le condizioni di lavoro potenzialmente pericolose e la sorveglianza quasi costante da parte dell'azienda. Poi intervista i fattorini che si occupano delle consegne per conto di Amazon. Gli autisti raccontano che dal momento che l'azienda li penalizza nel caso di consegne troppo lente, sono costretti a urinare nelle bottiglie perché non hanno il tempo di trovare un posto dove fermarsi. Il portavoce di Amazon James Drummond ha negato quanto ricostruito da Butler e sottolinea che agli autisti dell'azienda viene ricordato di fare pause regolari sull'app Amazon Delivery.