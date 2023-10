Il suo nome è Sarah Bohan, è un’atleta di 26 anni e domenica scorsa, durante la maratona di Chicago , stava per ottenere il suo record personale. Ma qualcosa, proprio mentre era ad un passo dal trionfo sportivo, ha attirato la sua attenzione facendole rinunciare ad un tempo importante. Si è trattato, in particolare, di un piccolo gattino bisognoso d’aiuto, “qualcosa di bianco e soffice”. La sua storia è stata raccontata dalla Cbs News .

La scelta della ragazza

La giovane, proprio mentre stava transitando a circa 8 chilometri dall'arrivo, ha notato il felino sul percorso della maratona. A quel punto ha deciso di rallentare la sua corsa fino a camminare, per cercare di aiutare l’animale. "Il gatto sembrava esser stato separato dalla madre, era tutto arruffato e pareva proprio essere randagio", ha raccontato Bohan. Da qui la decisione: la ragazza ha optato per tenere in braccio il gattino, rinunciando di fatto alla gara (conclusa comunque in tre ore, 31 minuti e 13 secondi) per valutare se lungo il percorso ci fosse qualcuno disposto a prendersene cura. E così poi è successo, grazie ad una donna che stava assistendo all’evento sportivo e che ha promesso di adottarlo.