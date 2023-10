Messico, uragano Lidia raggiunge la costa: "È estremamente pericoloso"

Mondo

Gravi danni nello Stato americano col passaggio del ciclone, ormai instradato verso il nord e il sud della Carolina. Sulla sua scia restano centinaia di migliaia di persone senza elettricità e case distrutte. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che si recherà sabato in visita in Florida per incontrare la popolazione

L'uragano Idalia che si è abbattuto in Florida e Georgia potrebbe diventare il disastro climatico più costoso del 2023 negli Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che si recherà sabato in visita in Florida per incontrare la popolazione