Guerra Israele, Netanyahu: “Ogni membro di Hamas è un uomo morto"

"Ogni membro di Hamas è un uomo morto". La minaccia arriva direttamente dal premier israeliano Benyamin Netanyahu dopo l'annuncio del varo di un governo di emergenza nazionale per guidare il Paese nella guerra contro il gruppo islamico. "Abbiamo messo da parte le differenze", ha scandito per spiegare una scelta obbligata a fronte anche di quello che sta succedendo al confine con il Libano, dove la situazione scivola sempre più verso il conflitto aperto con Hezbollah. L'obiettivo, almeno per ora, resta però Hamas a Gaza, dove si susseguono senza sosta gli attacchi dal cielo contro le strutture strategiche della fazione palestinese ma anche contro i suoi capi (GUERRA HAMAS-ISRAELE, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE ).

Le parole di Gantz

"C'è un tempo per la pace e un tempo per la guerra, ora è il tempo della guerra" ha dichiarato il leader del partito Unità Nazionale, Benny Gantz, in un discorso al Paese pronunciato insieme al primo ministro israeliano dopo aver raggiunto l'accordo per un governo di unità nazionale. "Comprendo la paura, capisco il dolore", ma "Israele ha l'esercito più forte nella regione", ha assicurato Gantz, sottolineando che la sua cooperazione con il governo Netanyahu non è politica, ma "è una partnership per il nostro destino" che "porterà a una chiara vittoria e cambierà la realtà".