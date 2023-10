Economia

Ieri, 31 agosto, si è chiusa l’indagine online che ha coinvolto i cittadini degli Stati Ue nella scelta dei nuovi temi per la prossima serie di banconote in euro. In realtà, i partecipanti non hanno avuto la possibilità di scegliere uno specifico personaggio o un monumento particolare, ma hanno dovuto scegliere tra sette macro-temi selezionati dal Consiglio direttivo della Bce