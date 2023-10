Ecuador, sei detenuti uccisi durante scontri in una prigione

Scontri in Ecuador in una prigione di Guayaquil. Tragico il bilancio: sei detenuti sono stati uccisi. Questa è soltanto l'ultima di una serie di rivolte che hanno colpito il sistema carcerario del Paese. Non è la prima volta. L'incidente si è verificato infatti in una delle celle del carcere di Guayas 1, lo stesso istituto dove, lo scorso luglio, 30 persone erano morte durante gli incidenti che nascono dal conflitto tra le potenti bande legate ai cartelli di narcotrafficanti colombiani e messicani. Nel 2021 si sono contati 430 detenuti morti e decine di guardie carcerarie prese in ostaggio. (GLI SCONTRI AD APRILE )