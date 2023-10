Razzi su Israele, Hamas: "Battaglia continuerà e fronte si espanderà"

L'operazione "su vasta scala" lanciata dalle Forze armate israeliane "per difendere i civili israeliani dall'attacco combinato lanciato questa mattina contro Israele da Hamas" è stata battezzata Swords of Iron (Spade di ferro). "Abbiamo un obiettivo primario - ha detto il vice capo di Hamas -: la nostra libertà e la libertà dei nostri luoghi santi"

"Vogliamo che la comunità internazionale fermi le atrocità a Gaza, contro il popolo palestinese, i nostri luoghi sacri come Al-Aqsa. Tutte queste sono le ragioni dietro all'inizio di questa battaglia". Lo ha detto il portavoce di Hamas, Khaled Qadomi, ad al-Jazeera. "Non sono ostaggi, sono prigionieri di guerra", ha risposto alla domanda se Hamas abbia preso in ostaggio soldati e civili israeliani. "E' una guerra contro gli invasori", ha affermato ancora. L'operazione "su vasta scala" lanciata dalle Forze armate israeliane "per difendere i civili israeliani dall'attacco combinato lanciato questa mattina contro Israele da Hamas" è stata battezzata Swords of Iron (Spade di ferro). Lo si legge sui profili social delle Israel Defense Forces.